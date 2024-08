Recluso, Oswaldo Montenegro mora em apartamento que causou sensação na internet

O cantor Oswaldo Montenegro, 68 anos, tem vivido dias de reclusão em um apartamento que chamou a atenção da internet em 2020, quando foi redescoberto nas redes sociais. O imóvel no Rio de Janeiro é inteiramente pincelado em cores vibrantes, incluindo mesas, cadeiras e até microondas.

Em entrevista à coluna de Gilberto Amendola nesta segunda, 5, a ex-mulher de Oswaldo, Madalena Salles, a Madá, afirma que o músico que sofre de ansiedade crônica, "está complementa recluso" no imóvel localizado no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, apesar de manter a agenda de shows.

"A única exceção para a qual ele se abre é para os netos. O que os netos pedem ou precisam, Oswaldo acata e vai onde for que precisem", diz ela.

Apartamento colorido

Em entrevista à revista Época, em 2009, o músico afirmou ter levado seis anos para pintar o imóvel com tinta acrílica. A pintura fez parte de um processo que ele chamou de terapêutico.

"Gosto do caos. Porque isso significa o desquite da realidade, da qual tenho pânico. Porque a vida fora da arte fica insuportável. E é minha única chance de não ir para o hospício", disse.

No ano seguinte, ele reapresentou o apartamento em entrevista ao Fantástico. "Pintei o chão, as paredes e o teto. Pintei tudo, não deixei nem um centímetro sem pintar", explicou.

Durante a pandemia, as imagens do apartamento foram resgatadas nas redes sociais e geraram polêmica. "Me deu agonia", afirmou um perfil no X (antigo Twitter) sobre as imagens da casa, que tiveram mais de mil compartilhamentos na rede social. "Depois de umas duas horas deve dar dor de cabeça ficar olhando para essa profusão de cores", respondeu outra.

No dia 10 de outubro, Oswaldo vai se apresentar no Tokio Marine Hall, em São Paulo, no encerramento do Prêmio da Música Instrumental.

Neste ano, ele será homenageado na competição em que participantes enviarão versões de canções dele em busca do prêmio de R$ 210 mil para os finalistas.

Além da agenda de shows, o cantor costuma visitar a mãe em São Paulo ou viajar a Belo Horizonte, onde atualmente está dirigindo um balé para o qual fez a trilha.