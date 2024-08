Dor nas costas? Filha filma pai usando salto alto

A enfermeira Leticia Kelly chamou atenção na web ao mostrar o método usado pelo pai para aliviar dores na coluna. Em vídeo publicado no TikTok, assistido por mais de dois milhões de pessoas, o senhor aparece caminhando pela casa com um tamanco ortopédico de salto. “Masculinidade nada frágil, um fofo”, exaltou uma internauta na publicação feita no início do ano. “Ele desfilando no saltinho, um divo”, brincou outra. “A mão na cintura pra fazer graça”, destacou uma terceira. Assista!