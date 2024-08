Nasa publica selfie do rover Perseverance durante trabalho em Marte

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) divulgou na terça-feira, 6, uma selfie tirada pelo rover Perseverance durante trabalho em Marte. Conforme a publicação, ao lado do robô aparece a rocha apelidada como Cheyava Falls, que está sendo estudada por ele.

Acredita-se que é a estrutura "mais provável de conter microbianos marcianos fossilizados". Futuramente, cientistas esperam trazer amostras para a Terra, onde poderão analisar a rocha com mais profundidade.

Ela tem características que lembram o que os micróbios poderiam ter deixado para trás quando essa área era quente e úmida há vários bilhões de anos. Ela era parte de um antigo delta de rio. Essas rochas podem conter pistas importantes para desvendar se existiu vida no planeta vermelho.

"À esquerda do rover, perto do centro da imagem, está a rocha em forma de ponta de flecha apelidada de Cheyava Falls, que possui características que podem ter pistas se Marte foi lar de vida microscópica no passado distante", disse a Nasa.

O pequeno buraco escuro na rocha é onde o Perseverance coletou uma amostra, que agora está em um tubo de amostra armazenado no interior do rover.

"O remendo branco à direita do buraco é onde o rover usou uma ferramenta de abrasão para limpar a superfície superior, permitindo que os instrumentos científicos estudem a composição da rocha", descreve a publicação.

Com as medidas de um metro por 60 centímetros e nomeada por causa de uma cachoeira do Grand Canyon, Cheyava Falls está na borda norte de um antigo vale fluvial que foi esculpido pela água que corria para dentro da cratera Jezero há muito tempo.

A imagem do Perseverance ao lado da rocha foi tirada em 23 de julho, no 1.218º dia de missão em Marte, de acordo com informações da Nasa.

Segundo a agência, a selfie é composta por 62 imagens tiradas pela câmera Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering (Watson) - Sensor Topográfico de Grande Angular para Operações e Engenharia, em livre tradução -, na ponta do braço robótico do rover. "As imagens foram unidas depois de serem enviadas de volta à Terra."