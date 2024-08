Silvio Santos: Patrícia Abravanel vai homenagear o pai no programa de domingo

Patrícia Abravanel usou suas redes sociais para contar que a próxima edição do, que ela comanda desde 2022, será em homenagem ao seu pai, Silvio Santos, que está internado em um hospital de São Paulo. O programa especial de Dia dos Pais vai ao ar no domingo, 11, a partir das 19h.

O programa já foi gravado. No estúdio, um telão homenageou Silvio Santos e a logomarca do programa, que costuma ter um fundo azul, foi personalizada especialmente para o Dia dos Pais.

Além disso, a imagem de um microfone preso em uma gravata, marca registrada do apresentador, foi exibida ao lado de Silvinho, mascote em animação do dono do SBT.

Os apresentadores Ratinho, Raul Gil e Otávio Mesquita participaram da gravação ao lado do cantor Maurício Manieri. Todos os convidados levaram seus filhos para o palco.

Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 1º - em julho ele também foi internado, com H1N1. A assessoria de imprensa do apresentador afirmou que não há novas informações sobre seu estado de saúde. Não há previsão de alta.