Frio pode bater recorde neste fim de semana em SP e mais cidades; veja previsão

A forte frente fria, que provoca uma virada no tempo em São Paulo e mais Estados do Centro-Sul do Brasil, vai trazer muito frio e queda brusca de temperaturas, incidindo em recordes de frio para o ano em diversas cidades brasileiras neste fim de semana, de acordo com a Climatempo. Também há possibilidade de chuva congelada e pequena chance de neve no Sul do País.

Segundo a empresa de meteorologia, a mudança já começou a ser sentida na noite de quarta-feira, 7. O ar frio de origem polar entrou primeiro na região Sul, avançando a partir desta quinta-feira, 8, em direção ao Sudeste e parte do Centro-Oeste do País. Com o deslocamento do sistema, o tempo muda em todo o Estado paulista, principalmente no fim de semana.

Veja a seguir quais são os possíveis recordes de frio do ano para o fim de semana:

São Paulo

No sábado, 10, e domingo, 11, Dia dos Pais, pode ser registrada a menor mínima do ano. Menor mínima até agora: 10,8ºC (29 de maio). A previsão é de 9ºC para sábado e de 7ºC, para o domingo, segundo a Climatempo.

Rio de Janeiro

No sábado pode ser registrada a menor temperatura máxima do ano. No domingo pode ser regristada a menor mínima do ano. Último recorde: menor mínima: 11,9ºC (20 de julho) e menor máxima: 21,1°C (1º de julho).

"A última vez que tivemos temperatura máxima menor ou igual a 20ºC foi em 28 de agosto de 2023, com 19,2ºC de máxima", lembra Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

Curitiba

No sábado pode ser registrada a menor mínima do ano. Até o momento: menor mínima: 2,6ºC (30 de junho). A previsão é de 2ºC para sábado.

Florianópolis

No sábado pode ser registrada a menor mínima do ano. Menor mínima até agora: 6,5ºC (1º de junho). A expectativa é de 6ºC para sábado.

Campo Grande

No sábado pode ser a menor mínima do ano. Menor mínima do ano: 9,0ºC (16 de julho). A previsão é de 6ºC para sábado.

Há previsão de rajadas de vento?

Os ventos aumentam nesta quinta-feira em todas as áreas do Estado de São Paulo, conforme o sistema se desloca. São previstas rajadas em torno de 40 km/h a 50 km/h no norte e noroeste de São Paulo e ventos de 51km/h a 70 km/h entre capital e o litoral, segundo a Climatempo. O risco é de atenção.

"Com o deslocamento da frente fria e a circulação de ventos transportando mais umidade do mar, podemos ter um pouco de chuva no sul e leste do Estado paulista, pegando inclusive o litoral, e a temperatura deve cair bastante", estima a empresa de meteorologia.

Desta forma, as temperaturas devem se manter mais baixas neste segundo fim de semana de agosto. Há possibilidade de geada pontual em cidades do extremo sul e oeste paulista.

Para sexta-feira, 9, o risco é de alerta, quando as rajadas de vento podem atingir entre 71km/h e 90 km/h, com possibilidade de queda de galhos/árvores e danos estruturais em estruturas em construção para partes do Rio Grande Sul e pequeno trecho na divisa com Santa Catarina, também está mantido risco de atenção em localidades de ambos os Estados do Sul.

Possibilidade de chuva congelada no Sul

Nesta sexta-feira, segundo a Climatempo, com a entrada do ar polar e ainda com a umidade alta, pode ocorrer algum tipo de precipitação invernal, com chuva congelada - mesmo que de maneira pontual, em cidades do Sul. "Ainda é uma chance remota, mas que não pode ser totalmente descartada", projeta a empresa de meteorologia.

Vai nevar no Sul?

"Não se pode descartar a possibilidade de neve, em pontos isolados das regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre a sexta-feira e o sábado", projeto o Inmet.

"Uma pequena possibilidade de neve nos pontos mais altos das serras gaúchas e catarinenses, principalmente na noite de sexta-feira - atenção para algumas cidades mais altas como São José dos Ausentes, Urupema, Urubici e São Joaquim", acrescenta a Climatempo.

No sábado, as temperaturas devem cair ainda mais, especialmente na madrugada e no começo da manhã, ainda trazendo pequena possibilidade de neve entre o começo e o meio da madrugada nos pontos mais altos das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Além disso, o risco de geada também é alto para grande parte do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul ao longo do fim de semana.