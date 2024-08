Astrid Fontenelle parabeniza Eliana em estreia do 'Saia Justa' mesmo após deixar programa

A apresentadora Astrid Fontenelle parabenizou Eliana pela estreia no programa, do GNT, nesta quarta-feira, 7. Eliana fez sua estreia na Globo na atração ao lado de Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado.

Astrid publicou um comentário em uma publicação em que a ex-SBT celebrava a estreia do programa. "Estou na torcida. Que seja divertido, odara, sincero", escreveu a ex-Saia. A apresentadora esteve por 11 anos como âncora da atração, mas deixou o Saia Justa no ano passado. Segundo o GNT, ela vai se dedicar a outros projetos.

A apresentadora se emocionou na despedida do programa em novembro. "Sou muito grata a vocês. Mas, sobretudo, a você que tá aí, agora no sofá, na sua cama, prestigiando, dando força há tantos anos", disse na ocasião. A última formação de apresentadoras do Saia Justa era formada por Astrid, Gabriela Prioli, Larissa Luz e Bela Gil. Das quatro, apenas Bela continua na atração.

Ao Estadão, Eliana refletiu sobre o novo momento da sua carreira com a estreia na Globo. "Fiquei 19 anos apresentando programas para a família brasileira aos domingos, um ambiente predominantemente masculino. E, aos 50, receber uma proposta da Globo para novos desafios me deixa muito orgulhosa, ainda mais para ancorar um programa com protagonismo feminino. Isso me deixa mais segura de tudo que construí", disse.