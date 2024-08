Homem reage a assalto na Vila Mariana e mata suspeito

Um homem de 46 anos, que possui registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC), reagiu a um assalto e matou o suspeito, de 32 anos, na noite da terça-feira, 6, na Avenida Lins de Vasconcelos, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista. A identidade de ambos não foi revelada.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, informados de um roubo com disparo de arma de fogo. No local, os agentes encontraram a vítima, que relatou que estava em seu veículo quando um homem se aproximou e roubou seus dois aparelhos celulares e sua carteira que estavam no interior do veículo, fugindo em seguida.

"A vítima, que é CAC, estava armada e desceu do carro para tentar recuperar os pertences subtraídos. Durante o acompanhamento, o criminoso sacou um revólver. Houve a intervenção e o suspeito foi atingido", afirma a SSP.

Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Ipiranga, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a pasta.

Ainda segundo a investigação, as armas foram apreendidas e encaminhadas para perícia e os itens roubados foram restituídos.

O caso foi registrado como roubo, homicídio, legítima defesa, localização/apreensão de objeto e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no 27.° DP (Dr Ignácio Francisco), que solicitou perícia ao local. A investigação segue em andamento.