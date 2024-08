Lollapalooza anuncia data de início de venda de ingressos; mais caros ultrapassam os R$ 4 mil

O Lollapalooza Brasil 2025 anunciou a data de início da venda dos ingressos para o festival, que será realizado em março do ano que vem, em São Paulo. A pré-venda do Lolla Pass, que garante acesso aos três dias de evento, começa na próxima terça-feira, 13 de agosto, ao meio-dia, exclusivamente para clientes Bradesco, com desconto, e vai até o dia 19, ou enquanto durar o estoque.

A partir do dia 20 de agosto, a venda de ingressos será aberta ao público geral, nos mesmos setores e modalidades que na pré-venda (veja abaixo).

É possível comprar online, no site da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria do Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

O ingresso poderá ser parcelado em até três vezes sem juros.

Uma novidade para 2025, ainda a ser detalhada, é a implementação do ingresso virtual, que, segundo a organização, vai dar mais segurança ao público, além de eliminar a cobrança da taxa de envio.

Quando vai ser o Lollapalooza 2025

O festival será nos dias 28, 29 e 30 de março.

Qual é o line-up do Lolloapalooza 2025

O line-up ainda não foi divulgado. Os organizadores prometem revelar em breve a lista de atrações.

Diferença entre os ingressos

- Lolla Pass: Acesso à pista nos três dias de festival. Valores na pré-venda: R$ 956,25 a R$ 1.912,50 (com desconto Bradesco).

- Lolla Comfort Pass by Bradesco: Acesso a uma área exclusiva com mais conforto e vista privilegiada. Valores: R$ 1.674,50 a R$ 3.349,00 (com desconto Bradesco).

- Lolla Lounge Pass by Vivo: Área premium com open bar e food, e outras comodidades exclusivas. Valores: R$ 3.316,25 a R$ 4.272,50 (com desconto Bradesco).

Ingressos para o Lollapalooza 2025

- Pré-venda: 13 a 19 de agosto de 2024, exclusiva para clientes Bradesco;

- Venda geral: A partir de 20 de agosto de 2024, ao meio-dia;

- Compra online exclusivamente pelo site oficial da Ticketmaster Brasil;

- Compra presencial na bilheteria da Ticketmaster no Shopping Ibirapuera, Piso Jurupis (subsolo): Endereço: Av. Ibirapuera, 3103 - Indianópolis, São Paulo - SP, 04029-902 De terça a sábado: 10h às 22h | Domingos e feriados: 14h às 20h.