Ministério da Justiça pede para Google e Apple adicionarem senha biométrica em e-mails

Por meio de ofícios, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) solicitou ao Google e à Apple que insiram biometria e senha para o acesso a apps de e-mail. O objetivo é o aumento da segurança dos usuários ao entrar em aplicativos do tipo em dispositivos móveis.

A ação integra o programa Celular Seguro, que visa combater o roubo e o furto de aparelhos.

"Um dos focos prioritários do Ministério é a proteção do cidadão que tem no telefone móvel uma extensão de sua vida particular, financeira e social", afirma Manoel Carlos de Almeida Neto, secretário-executivo da pasta. "Hoje, a primeira ação de um assaltante após o roubo é tentar encaminhar ao e-mail da vítima um link de recuperação das senhas dos aplicativos bancários. Aí há uma lacuna de proteção, já que o e-mail não pede senha adicional ou biometria, como os aplicativos financeiros", diz.

De acordo com Manoel Carlos de Almeida Neto, a experiência que vem da luta contra esses crimes aponta que as quadrilhas especializadas já não se interessam mais somente pelo dispositivo móvel para revenda, mas ainda buscam obter as senhas das vítimas para acessar aplicativos ligados a bancos e ao comércio.

Assim, é comum que o criminoso exija que a vítima entregue o aparelho desbloqueado para que ele possa entrar livremente em apps de terceiros, procurando senhas como as do e-mail. Por meio desse tipo de conduta, é possível que ele entre em apps bancários, clicando em "Esqueci a senha", e recebendo o código via e-mail invadido, ganhando, com isso, acesso à conta financeira da vítima.

Dessa forma, uma camada adicional de proteção, como a inserção de uma senha específica para o e-mail ou até mesmo de biometria para o acesso à conta, representaria mais um obstáculo para o assaltante.

No começo do mês, o programa Celular Seguro ganhou novas facetas. Dentro de 90 dias, o grupo de trabalho apresentará um documento com o objetivo de guiar a atuação dos estados que participam da iniciativa. Depois do teste, a ideia é de que a medida seja implementada por todo o País.