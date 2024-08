Lira presta apoio a familiares de vítimas de acidente aéreo e pede celeridade em investigação

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), manifestou apoio aos familiares e amigos das vítimas do acidente aéreo que ocorreu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. O deputado também pediu celeridade na investigação das causas da queda do avião.

"Em nome da Câmara dos Deputados, manifesto os sentimentos e apoio aos familiares e amigos das 61 pessoas que morreram no acidente de avião na cidade de Vinhedo", publicou Lira, na rede social X (antigo Twitter).

"Que as autoridades possam, no menor prazo possível, descobrir as causas da tragédia para evitar a ocorrência de outros episódios semelhantes. Nossas orações aos familiares e amigos", emendou o presidente da Câmara.

O avião que caiu em Vinhedo transportava 61 pessoas - 57 passageiros e quatro tripulantes. A aeronave saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). De acordo com a prefeitura da cidade paranaense, não há sobreviventes do desastre aéreo.