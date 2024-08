Fisiculturista e marido, vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, iriam para os EUA

Entre os 57 passageiros que morreram na queda de um avião que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) no início da tarde de sexta-feira, 9, estava um casal de Ubiratã (PR): Daniela Schulz e o marido Hiales Fodra.

Fisiculturista e influenciadora digital, o perfil de Daniela conta com mais de 16 mil seguidores no Instagram.

Momentos antes de embarcar, ela gravou stories do aeroporto afirmando que estava a caminho dos Estados Unidos para uma viagem com o marido. "Muitas horas de espera e de voo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo", falou.

As causas do acidente serão investigadas. A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na investigação.