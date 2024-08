Lula decreta luto oficial no Brasil depois de queda de avião que deixou 61 mortos em Vinhedo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou três dias de luto oficial em todo o Brasil depois da queda de um avião em Vinhedo (SP). O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 9, e todas as 61 pessoas a bordo morreram.

No decreto, Lula sinaliza que o ato é um 'sinal de pesar' pelas vítimas do desastre aéreo. O anúncio foi feito em uma publicação em seu perfil no X, antigo Twitter, no começo da noite desta sexta.

Mais cedo, durante agenda oficial para o lançamento de uma fragata em Itajaí (SC), o presidente pediu um minuto de silêncio ao receber a informação de que todos os ocupantes da aeronave morreram. "Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram", anunciou.

O avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Inicialmente a companhia aérea Voepass (antiga Passaredo), responsável pelo voo, havia reportado 58 passageiros, mas retificou a informação no fim da tarde. É o acidente aéreo com o maior número de vítimas em solo brasileiro desde 17 de julho de 2007, quando uma tragédia com aeronave da TAM deixou 199 mortos.