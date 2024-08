Professoras e procurador estão entre vítimas de acidente aéreo em SP

O avião da Voepass, que ia de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP), caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, interior de São Paulo, matando 61 pessoas. Entre as vítimas, estão professores universitários e servidores públicos.

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) divulgou que nove pessoas ligadas à instituição estavam no voo: são duas professores e seus maridos, parentes de três docentes e uma ex-aluna.

"Neste momento de dor, a UTFPR se solidariza com os familiares e amigos das professoras Raquel e Gracinda, da egressa Hadassa e com os professores Araceli, Priscila e Fabio por suas perdas. Também demonstra seu apoio a toda a comunidade acadêmica do Campus Toledo, onde as servidoras falecidas desempenhavam suas atividades", diz nota divulgada pela universidade.

A UTFPR divulgou os nomes dos mortos: Raquel Ribeiro Moreira, professora da área de Letras, e seu esposo Adriano Daluca Bueno; Gracinda Marina Castelo da Silva, professora da área de Engenharia Química, e seu esposo Nélvio José Hubner; Deonir Secco, que era servidor da prefeitura de Toledo, esposo da professora Araceli Ciotti de Marins; Maria Auxiliadora Vaz de Arruda e José Cloves de Arruda, pais da professora Priscila Vaz de Arruda; Simone Mirian Rizental, tia do professor Fabio Rizental Coutinho; e Hadassa Maria da Silva, egressa do curso técnico em Mecânica do Campus Cornélio Procópio.

A universidade decretou três dias de luto em memória às vítimas.

>> Veja lista de nomes de passageiros e tripulantes

Outra vítima é a professora de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Silvia Crisitna Osaki. Ela fazia parte do quadro de professores desde 2009. Atualmente, ministrava as disciplinas de zoonoses, epidemiologia veterinária e saúde pública. Foi membro do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, da Sala da Situação da Dengue e do Conselho Municipal de Turismo da prefeitura de Palotina. "Enlutada, a comunidade da UFPR presta solidariedade aos familiares e amigos da professora Silvia", diz nota da UFPR.

Procurador municipal

O servidor Nélvio José Hubner era procurador do município de Toledo. Ele e Gracinda Silva, professora da UTFPR, que também estava no voo, deixam três filhos. “Neste momento em que o Brasil está de luto o governo municipal expressa a sua solidariedade por amigos e familiares de Nélvio e Gracinda e de todos aqueles que estão sofrendo com esta tragédia”, diz a nota da prefeitura de Toledo.

“Neste momento em que o Brasil está de luto o governo municipal expressa a sua solidariedade por amigos e familiares de Nélvio e Gracinda e de todos aqueles que estão sofrendo com esta tragédia”, diz a nota da prefeitura de Toledo.