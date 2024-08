Corpos de vítimas de acidente aéreo serão levados ao IML de SP

Os corpos das vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo, interior de São Paulo, serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da capital paulista. Segundo o governador Tarcísio Freitas, o órgão tem mais estrutura para fazer os testes necessários para a identificação das vítimas, como exames de arcada dentária e de DNA.

O governador informou que o estado irá providenciar o traslado das famílias das vítimas de Cascavel (PR), de onde o avião partiu, até São Paulo para que possam acompanhar o processo de identificação. As famílias também terão acomodação e receberão assistência psicológica.

O trabalho de retirada dos corpos continuará sendo feito durante a madrugada, segundo o governador. “Esse trabalho já começou e tem que ser feito com muito cuidado. Vamos providenciar mais refletores, o trabalho vai se estender ao longo da noite para ganharmos tempo. Queremos fazer o quanto antes a retirada dos corpos, facilitar ao máximo a identificação dos corpos. À medida em que forem sendo retirados, serão levados ao IML de São Paulo e vamos tentar dar o máximo de celeridade”.

Os três primeiros corpos já foram retirados do local do acidente e serão encaminhados para a capital. O IML Central será fechado para o trabalho exclusivo às vítimas do acidente de Vinhedo, e as demais ocorrências da capital serão distribuídas para outras unidades.

Segundo o governador de São Paulo, o cenário encontrado no local do acidente é de tristeza. “Você imagina ver uma aeronave destruída, você fica imaginando o que as pessoas passaram naqueles momentos que antecederam a queda, porque eles perceberam o que estava acontecendo. Aqueles objetos que estão espalhados pelo terreno, então você imagina que ali estavam sonhos, é um cenário muito triste”, lamentou.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, disse que a polícia científica do estado está em contato com profissionais de São Paulo para ajudar na identificação das vítimas, fazendo a coleta de sangue dos familiares.

Ratinho Junior e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estavam no Espírito Santo participando do encontro do Consórcio de Integração Sul Sudeste (Consud). Após o acidente, os dois se deslocaram até Vinhedo para acompanhar os desdobramentos do acidente aéreo. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também está no local do acidente.

Acidente aéreo

A aeronave, um turboélice modelo ATR-72, matrícula PS-VPB, caiu enquanto fazia o voo 2283, de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP). A queda ocorreu em Vinhedo, no interior de São Paulo, e deixou 61 mortos (passageiros e tripulantes).