Acidente em Vinhedo: forças de resgate encerram a remoção das 62 vítimas da tragédia

No fim da tarde deste sábado, 10, a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo afirmou que as forças de segurança e resgate do governo estadual concluíram a remoção das 62 vítimas do acidente com o avião da Voepass, que caiu em Vinhedos, interior de São Paulo, na última sexta-feira, 9. Os "62 corpos, sendo 34 masculinos e 28 femininos, foram resgatados e encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo para a identificação e liberação às famílias", afirmou o documento.

A unidade do IML segue com atendimento exclusivo às vítimas do acidente e entre as pessoas já identificadas estão o piloto Danilo Santos Romano, de 35 anos, e Humberto de Campos Alencar e Silva, de 61 anos, copiloto que acumulava mais de 5 mil horas de voo.

"Até o momento, 50 corpos foram enviados ao IML Central e o restante está a caminho do local. Duas vítimas já foram identificadas. Até agora, 30 corpos foram necropsiados e radiografados", informa a nota, e acrescenta que as demais ocorrências que seriam atendidas no local estão sendo direcionadas às unidades do IML nas zonas leste e oeste, que funcionarão 24 horas.

Segundo o tenente-coronel Araújo Monteiro, chefe de gabinete da Defesa Civil do Estado de São Paulo, ainda não há informações sobre a data que os corpos identificados serão liberados.