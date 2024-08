Monstra é presa por torturar e extorquir homem em Copacabana

Rio - Laura da Silva Lucas, de 23 anos, foi presa e uma adolescente, apreendida, por roubar, extorquir e torturar um homem em Copacabana, na Zona Sul.



O crime aconteceu no dia 23 de abril deste ano, quando a vítima se encontrou com Laura - que havia levado a adolescente - em Botafogo. Os três seguiram para o apartamento da vítima, em Copacabana. Os três se conheceram por meio de um site de relacionamentos.



Momentos depois de chegar ao imóvel, Laura sacou uma faca e ordenou que a vítima ficasse em uma cadeira. Com a ajuda da adolescente, ela amordaçou e amarrou a vítima. Durante cinco horas, as duas bateram no homem com um pedaço de madeira, o ameaçaram, o queimaram com uma sanduicheira elétrica e o enforcaram com um fio de carregador.



Em seguida, as duas entraram nas contas bancárias da vítima para realizar transferências. Depois, ordenaram que ele fizesse contato com familiares para que também fizessem outras transferências para contas passadas por Laura.



Câmeras de segurança do prédio flagraram a mulher e a adolescente saindo da residência com sacolas de compras. Além disso, elas roubaram o celular, pertences e o cartão de crédito da vítima.



Segundo a vítima, durante a ação, Laura falava ao telefone com um homem, que seria Guilherme de Oliveira Florêncio. Ele teve a prisão temporária decretada e é considerado foragido.

Laura e a adolescente são acusadas de terem cometido um crime, com as mesmas características, em maio deste ano, contra um homem no bairro do Cachambi, na Zona Norte. A vítima conseguiu fugir mas chegou a ser esfaqueada.

Laura estava sendo procurada há três meses e foi presa em um restaurante em Botafogo, na Zona Sul. Contra ela, havia um mandado de prisão preventiva por roubo, extorsão, tortura e corrupção de menores. Já a adolescente foi apreendida no bairro de Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense.