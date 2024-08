Cidade do Rio registra a madrugada mais fria desde 2016

A cidade do Rio de Janeiro registrou nesta terça-feira (13) a madrugada mais fria do ano e a segunda menor temperatura da última década, segundo o Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da prefeitura municipal. No Alto da Boa Vista, bairro da zona norte, os termômetros marcaram 9,1 graus Celsius (°C).

Com série histórica de dez anos, iniciada em 2014, o Alerta Rio informou que só havia registrado temperatura menor em 13 de junho de 2016, quando fez 8,6°C na cidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que registrou em Jacarepaguá, na zona oeste, temperaturas mínimas ainda menores no período da manhã, de 8,3 °C.

A meteorologista do Sistema Alerta Rio, Mayara Vilella, explica que o tempo atual no município é resultado da atuação de uma massa de ar polar: “Este sistema é típico da estação de inverno,e favorece o avanço do ar frio em direção à cidade do Rio de Janeiro, sendo responsável pelas baixas temperaturas registradas nos últimos dias. O cenário deve permanecer pelo menos até esta quarta-feira, com madrugada mais fria e temperaturas em elevação gradativa ao longo dos dias”.

