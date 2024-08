FAB vai transportar urnas funerárias com vítimas de acidente de avião para Cascavel

A Força Aérea Brasileira (FAB) irá realizar o transporte nesta terça-feira, 13, das urnas funerárias das vítimas do acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo, no interior paulista, na última sexta-feira, 9, envolvendo a aeronave de matrícula PS-VPB. O destino é o Aeroporto de Cascavel, no Paraná, local de onde partiu a aeronave envolvida na tragédia.

"O translado será feito com a aeronave KC-390 Millennium, operada pelo Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) - Esquadrão Gordo, com decolagem prevista para as 15 horas desta terça-feira a partir da Base Aérea de São Paulo (BASP)", informou a FAB.

Velórios serão definidos por familiares

A expectativa é que seja realizado um velório coletivo no centro de eventos da cidade paranaense. O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), disse, no fim de semana, que o Centro de Eventos da cidade seria liberado para o velório das vítimas do acidente do voo da Voepass. De acordo com o ele, 22 das 62 pessoas que morreram são da cidade paranaense.

Por meio das redes sociais na segunda-feira, 12, o prefeito confirmou que o Centro de Eventos do município está preparado para a realização do velório coletivo, mas a decisão final será das famílias.

"Familiares decidirão como e onde será feito o velório de seus entes queridos. Neste momento de dor, a decisão da família é soberana. O espaço do Centro de Eventos está à disposição como forma de resguarda para aqueles que optarem por um local mais amplo", disse o prefeito por meio das redes sociais.

A Secretaria de Assistência Social (Seaso) de Cascavel afirma que das 27 vítimas da região, 18 famílias informaram que não farão velório no Centro de Eventos. Outras 11 indicaram que pretendem realizar velório privado, enquanto dois serão velados em Guaíra e outros dois em Toledo.

As demais cerimônias fúnebres ocorrerão nas cidades de Três Barras do Paraná, Fernandópolis e São Paulo. Familiares de seis vítimas ainda não decidiram o local do velório, e ainda restam três famílias a serem contatadas pela Seaso.