'Estrela da Casa': entenda o formato do novo reality de música da Globo

, o mais novo reality show da Rede Globo, que estreia nesta terça-feira, 13, promete competições musicais ainda não vistas na televisão brasileira. Sob o comando de Ana Clara, o programa une convivência e competição musical e desafios inéditos para 14 competidores que almejam não apenas prêmios em dinheiro, mas também a chance de impulsionar suas carreiras na música.

Como funciona o reality?

Os participantes ficarão confinados por 50 dias na icônica casa do Big Brother Brasil, localizada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Durante esse período, serão submetidos a provas que exigem talento musical e habilidade em composições e apresentações. Outra novidade é a presença da apresentadora, Ana Clara, que estará dentro da casa em momentos estratégicos, acompanhando de perto as tensões e os conflitos que surgirem.

Veja fotos de como está a casa do BBB para sediar o novo reality aqui .

Momentos decisivos: Batalha, duelo e festival

- Duelo: Entre os dois indicados pela Estrela da Semana (veja abaixo), um terá a chance de se salvar pelo Duelo, que ocorre às sextas-feiras. No Duelo, os competidores apresentam uma música ao vivo em um palco simples, sem plateia, e o público decide rapidamente, pelo Gshow, quem será salvo. O perdedor do Duelo vai direto para a Batalha.

- Batalha: é o "paredão" para os fãs de BBB, reúne três participantes em risco de eliminação. Na terça-feira, durante o Festival, os três competem para permanecer no programa. Aqueles que vão para a Batalha são escolhidos pelos próprios confinados: dois indicados pela Estrela da Semana, um pelo Dono do Palco, e o último por votação aberta no domingo.

- Festival: seis participantes têm a chance de se apresentar ao público todas as terças-feiras. A Estrela da Semana, o Dono do Palco, e o Hitmaker já têm suas vagas garantidas, e as três restantes são disputadas pelos participantes que estão na Batalha. Após todas as apresentações, Ana Clara anuncia quem deixa a competição, baseando-se na votação do público, que escolhe quem permanece no jogo.

Dinâmica da competição

Para se destacarem e permanecerem na competição, os participantes precisam conquistar o público e os jurados em três frentes principais:

- Hitmaker: Toda quarta-feira, os competidores lançam um novo single, e no domingo é revelado o hitmaker da semana - aquele que teve a música mais ouvida. O vencedor garante uma apresentação no Festival do reality e ganha um presente especial dos fãs.

- Estrela da Semana: Este título oferece imunidade, uma vaga no Festival, e o poder de indicar dois participantes para a Batalha. Para conquistá-lo, os competidores devem vencer um desafio em grupo proposto por um artista convidado. Quem avançar para a segunda etapa disputa a Prova da Estrela, que é individual.

- Dono do Palco: Aos sábados, ocorre uma prova ao estilo dos realities tradicionais, como o Big Brother Brasil. O vencedor assegura sua vaga no Festival, imunidade, e a chance de enviar um competidor diretamente para a Batalha.

Convivência e entretenimento

Além das competições musicais, o Estrela da Casa oferecerá momentos de convivência únicos. Toda segunda-feira, os participantes recebem um cantor renomado para um bate-papo no Jam Session. À noite, esse artista faz um show exclusivo, e a Estrela da Semana tem o privilégio de se apresentar ao lado do convidado. Já na sexta-feira, a Balada permite que os competidores relaxem, conversem sobre o jogo, e desfrutem de uma noite de diversão.

Serviço

Estreia: 13 de agosto de 2024

Horário: Segunda a Sexta às 22h30 | Domingo às 23h10

Segunda-feira: Jam Session, com a presença de um artista famoso

Terça-feira: Festival, com apresentações e eliminação

Quarta-feira: Lançamento de single

Quinta-feira: Prova da Estrela, definindo a Estrela da Semana

Sexta-feira: Duelo e Balada

Sábado: Prova do Dono do Palco

Domingo: Votação da casa e abertura de votação pública para os que estão na Batalha