A cidade de São Paulo deve permanecer com sensação de frio nesta quarta-feira, 14, de acordo com a empresa Climatempo. No domingo, 11, a capital registrou 7ºC, menor temperatura em agosto desde 2011.

Conforme a Meteoblue, a previsão indica temperatura mínima de 7ºC para esta quarta-feira.

A máxima prevista, no entanto, é maior que a registrada no dia anterior, com expectativa de chegar a 22ºC.

Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo indicam ainda que a tarde de terça-feira, 13, foi a mais fria do ano.

"Os termômetros registraram 13,4°C de média na cidade, sendo que a menor máxima média anterior havia ocorrido no sábado, 10, com 13,7°C na cidade", explicou o órgão. A menor mínima média do ano na cidade permanece a registrada no domingo.

A Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta para baixas temperaturas desde quinta-feira passada, 8.

Segundo a Climatempo, um ciclone extratropical em alto mar deu origem a uma nova frente fria, que trouxe uma massa de ar polar sobre o centro-sul do País. Esse sistema, por se deslocar bem distante sobre o oceano, não deve levar condições para chuva sobre o continente. Com isso, ainda há maior circulação de ar frio no Estado de São Paulo.

Na capital, o dia amanheceu bastante nublado. O sol começou a surgir tímido entre as nuvens no decorrer da manhã. A expectativa ainda é de frio e tempo seco para esta quarta-feira, mas com a temperatura máxima começando a subir um pouco. A previsão é de chegar aos 22ºC.

Volta dos dias quentes

Já a partir de quinta-feira, 15, o ar frio perde força e se afasta para o oceano. Com isso, as temperaturas voltam a ficar acima da média para a época do ano.

"A expectativa é de um fim de semana com predomínio de sol e temperaturas acima da média para agosto", projeta o CGE.

A Meteoblue acrescenta que não há expectativa de chuva para a capital paulista pelo menos até a próxima semana.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo:

- Quarta-feira: entre 7ºC e 22ºC;

- Quinta-feira: entre 10ºC e 27ºC;

- Sexta-feira: entre 14ºC e 29ºC;

- Sábado: entre 15ºC e 30ºC;

- Domingo: entre 17ºC e 31ºC.