'Estrela da Casa': primeiros conflitos, prova de resistência e hitmaker; veja como foi estreia

Nesta terça-feira, 13, estreou o reality, comandado por Ana Clara, que reúne artistas musicais na famosa casa dopara uma competição. Os participantes disputam por um contrato com a gravadora Universal Music, gerenciamento de carreira, lançamento de um álbum completo, uma turnê pelo Brasil e um prêmio em dinheiro de R$ 500 mil, que acumula rendimentos ao longo do programa, que passa na Rede Globo e no Globoplay.

No início, o programa apresentou cada participante: os cariocas Mayarah, Tháila, Gael e Califfa; os mineiros Matheus Torres e Evellin; os capixabas Nick e Leidy; o amazonense Rodrigo; a americana Unna X; o paulista Ramalho; a alagoana e indígena Heloisa; o goiano Lucca; e a brasiliense Nicole.

A casa conta com um estúdio, que já serviu de palco para improvisações musicais e conexões entre os cantores. No entanto, o uso do estúdio gerou algumas tensões, com todos os participantes ansiosos para mostrar seus talentos. "Sabe qual é a 'fita'? Todo mundo aqui está louco para mostrar o seu talento. Mas, assim, mano, hoje é o primeiro dia, vai ter todo os dias para mostrar", comentou Ramalho em conversa com Leidy e Unna.

O maior desconforto surgiu entre Mayarah e Califfa. Enquanto Mayarah estava conhecendo os instrumentos, Califfa a interrompeu, pedindo que ela parasse. A funkeira não gostou da abordagem e, visivelmente incomodada, afirmou: "Não vou tocar mais nada, estou aqui para aprender. Eu toco e o cara fala que estou fazendo errado". Mais tarde, ela reforçou seu descontentamento ao pegar o microfone e declarar: "Estou de mal do Califfa, ele disse que eu não sei tocar nada".

Após o momento Thália pede para trocar de quarto com Califfa, justificando que preferia ficar em um ambiente mais tranquilo, referindo-se à personalidade de Mayarah: "Prefiro ficar longe de pessoas com personalidades mais fortes", contou.

Prova de Imunidade

O primeiro dia terminou com uma prova de resistência patrocinada pelo MercadoPago. Cada participante começou com uma conta de R$ 1.000, que renderia enquanto eles permanecem na prova. Eles deveriam segurar o cartão do patrocinador dentro de uma cabine, sem deixá-lo cair, enquanto passam por queda de água e outras situações desafiadoras. Deixar o cartão cair não gera eliminação de primeira, mas desconta o saldo do participante. Vence quem resistir por mais tempo e com maior dinheiro arrecado. A prova tem um tempo limite, que é até o início do programa desta quarta, 14.

Os participantes que desistirem perdem a imunidade e o valor em dinheiro. No entanto, eles também podem deixar a prova no "Momento Sai Ganhando". Nesse caso, perdem a imunidade, mas saem com o valor arrecadado até o momento da desistência.

Primeira Dinâmica

A primeira dinâmica do programa foi a defesa da canção interpretada pelos músicos ao público, que poderá garantir a posição de "hitmaker" da semana. O vencedor ganha imunidade, uma vaga no Festival do reality, e o direito de indicar alguém para a batalha.

Os participantes escolheram suas músicas: Evellin interpretou Eu Não Aprendi Dizer Adeus (Leonardo), Califfa optou por Berenice (BIN, Dfideliz e L7nnon), Mayarah escolheu Talismã (Iza), Gael apresentou Meia Noite (Pabllo Vittar e Gloria Groove), Unna cantou Bem que se Quis (Marisa Monte), Lucca escolheu Cuida Bem Dela (Henrique & Juliano), Leidy interpretou Deus da Minha Vida (Thalles Roberto), Nick cantou Não Quero Falar de Amor (MADÚ), Thália escolheu Até que Durou (Péricles), Matheus trouxe Quero Partilhar (Rubel), Ramalho optou por Levanta e Anda (Emicida), Rodrigo escolheu Morena Tropicana (Alceu Valença), Nicole apresentou Flowers (Miley Cyrus) e Heloisa cantou Mega Sena (Pablo).

Próximos Dias

Nesta quarta-feira, 14, serão divulgadas as músicas interpretadas pelos participantes. Na quinta-feira, será realizada a Prova da Estrela, na qual o vencedor ganha imunidade e indica dois participantes para a batalha de terça-feira, 20, garantindo uma vaga no Festival. Neste mesmo dia, os participantes terão um workshop sobre composição com Tierry, Pretinho da Serrinha e Letícia Colin.

Na sexta-feira, Gloria Groove animará a Balada após o Duelo entre os três indicados, com o voto do público salvando um participante. No sábado, a prova O Dono do Palco garantirá ao vencedor uma vaga no Festival e imunidade, com o direito de indicar outro artista para a Batalha. No domingo, será anunciado o hitmaker da semana, e a votação será aberta para escolher o terceiro participante da batalha.

Na segunda-feira, uma Jam Session com Thiaguinho trará a oportunidade de um feat com um dos músicos da casa.