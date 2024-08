'É Assim que Acaba': entenda o conflito de bastidores entre Blake Lively e Justin Baldoni

, adaptação do livro de Colleen Hoover que estreou no topo da bilheteria brasileira esta semana, está em alta por mais do que seu sucesso financeiro. Em um movimento que remete ao recente caso de, o filme de Justin Baldoni e Blake Lively (protagonistas do filme e diretor e produtora, respectivamente) parece ter sido recheado de controvérsias por trás das câmeras - principalmente entre estes dois grandes nomes da produção.

Por mais que a dupla não tenha abordado um conflito diretamente, assim como nenhum outro membro da equipe tenha comentado algum tipo de turbulência, esta semana, Baldoni contratou uma especialista de crises de relações públicas para lidar com a campanha do filme.

É Assim que Começa

As especulações sobre brigas nos bastidores de É Assim que Acaba foram impulsionadas por teorias de TikTok que começaram a circular durante a fase de pós-produção do filme. Dois rumores principais foram usados como gatilho: a especulação de que Lively estaria insatisfeita com o produto final e teria contratado uma montadora diferente para realizar uma edição alternativa do filme e o boato de que Ryan Reynolds, marido de Blake, teria reescrito, paralelamente, parte de uma cena crucial no roteiro do filme. Nenhuma dessas informações é fundamentada pelos créditos oficiais do filme, mas Lively chegou a comentar que Reynolds contribui em todos os seus trabalhos.

A relação entre os dois

Blake e Baldoni não foram vistos juntos em nenhum momento da divulgação do filme, e o diretor tem dado entrevistas isoladamente enquanto todo o elenco apareceu reunido em diferentes tipos de entrevistas durante as últimas semanas. Para completar, é possível notar que Baldoni segue diversos integrantes da equipe e do elenco no Instagram, incluindo Blake e Hoover, enquanto nenhuma das duas segue o diretor de volta.

Vale ressaltar, no entanto, que nenhum dos dois disse uma palavra negativa em relação ao outro até agora. Na verdade, tanto o diretor quanto a estrela e produtora parecem ter evitado usar o nome do outro em entrevistas. Enquanto Baldoni já falou sobre "conciliar personalidades complexas com visões diferentes para um mesmo filme", Blake desviou perguntas sobre trabalhar com Baldoni. Durante uma entrevista com a Hits Radio UK, a atriz de Gossip Girl chegou a citar um conflito sobre o uso de uma música de Lana Del Rey no filme, e falou que "não deveria falar sobre isso" - mas não ficou claro se a disputa teria sido com Baldoni.

Quais são as fontes?

Por enquanto, para diferentes veículos internacionais, as famosas "fontes próximas à produção" parecem enfatizar algumas informações principais: a de que Blake Lively esteve intimamente envolvida com o produto final e que ela foi atrás de uma montadora para um corte alternativo do filme - que não parece ter visto a luz do dia.

Para o TMZ, fontes disseram que Blake procurou ser vista como criadora do projeto, por mais que Justin tenha comprado os direitos do filme em 2019 para comandar uma adaptação. De acordo com o veículo, fontes rebateram a alegação de que a equipe, de forma geral, teria ficado do lado da atriz. Para eles, todos os envolvidos em É Assim que Acaba se dividiram entre os dois campos, "como uma guerra civil".

E como fica a sequência?

É Assim que Acaba já tem uma sequência discutida, até porque o livro de Colleen Hoover continua em É Assim que Começa. Para completar toda polêmica, claro que Baldoni já foi questionado se continuará envolvido no projeto, e sua resposta, dada com um sorriso no rosto, e que é hora de tirar férias, mas ele completou: "Acho que a Blake está pronta para dirigir".

Blake Lively e Justin Baldoni já foram convidados a comentar as polêmicas mas nenhum dos dois falou diretamente sobre o assunto. É Assim que Acaba está em cartaz nos cinemas brasileiros. Os livros de Coleen Hoover são publicados no país pela Galera Record.