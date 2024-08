Trilha de Letras recebe a premiada escritora Mariana Salomão Carrara

O luto e a amizade entre duas mulheres é o fio condutor da obra Não fossem as sílabas de sábado, premiado livro da escritora paulista Mariana Salomão Carrara, entrevistada na edição inédita do programa Trilha de Letras. A defensora pública lê um trecho do título durante a atração semanal.

A convidada bate um papo com a apresentadora Eliana Alves Cruz sobre a publicação vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2023 na categoria Melhor Romance. A conversa é exibida pela TV Brasil nesta quarta-feira (14), às 23h, quando também vai ao ar na Rádio MEC.

O Trilha de Letras fica disponível em formato podcast nas plataformas digitais. O conteúdo da produção literária gravada na BiblioMaison ainda pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no canal do YouTube da emissora pública.

No Dando a Letra, quadro com dicas de livros, o booktuber Taynara Les sugere a leitura do livro Memórias de Martha, escrito por Júlia Lopes de Almeida. A obra indicada é uma autobiografia ficcional da autora que recorda sua trajetória desde a infância com a mãe viúva. A publicação joga luz sobre a situação da mulher no fim do século XIX, período em que a escritora viveu.

Habituada a escrever histórias femininas, a autora cria uma trama cheia de delicadezas, vieses, dúvidas e receios. Na mais recente narrativa, questões como maternidade, já tratada anteriormente por Mariana Salomão Carrara, também se destacam. "É orgânico. Eu não planejo que isso aconteça, mas é inevitável", explica sobre essa abordagem singular que acompanha a perspectiva das personagens mulheres.

Durante o programa, ela comenta essa prosa que se desenvolve, sem considerar pontos e vírgulas, quase como fluxo do pensamento. Ao destacar essa intensidade, a escritora reflete as razões que levam seu texto a encontrar imediata identificação com o público feminino.

Temas que norteiam a experiência humana de forma quase universal como solidão e morte aparecem na literatura da convidada, que diz como o conteúdo se transforma na interação com os leitores. Mariana Salomão Carrara analisa a importância dessa troca. "A gente recebe um retorno inesperado. Os leitores escrevem outro livro quando estão lendo nossas obras. É impressionante a entrega e a criação", afirma.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora da produção, que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França, no Rio de Janeiro.

A TV Brasil já realizou três temporadas do programa e recebeu mais de 200 autores nacionais e estrangeiros. As duas primeiras temporadas foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira, por Katy Navarro, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A jornalista, escritora e roteirista Eliana Alves Cruz assume a quarta temporada, que também ganha uma versão na Rádio MEC.

A produção exibida pelo canal público às quartas, às 23h, tem janela alternativa na telinha de domingo para segunda, à 0h30. Na programação da Rádio MEC, o conteúdo também é apresentado às quartas, no mesmo horário da TV Brasil, na faixa nobre, às 23h.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Trilha de Letras – quarta, dia 14/8, às 23h, na TV Brasil

Trilha de Letras – quarta, dia 14/8, às 23h, na Rádio MEC

Trilha de Letras – quarta, dia 14/8 para quinta, dia 15/8, às 3h, na TV Brasil

Trilha de Letras – domingo, dia 18/8, para segunda, dia 19/8, à 0h30, na TV Brasil

Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS