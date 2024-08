Startup de IA de Elon Musk lança nova versão de seu chatbot Grok

A startup de inteligência artificial de Elon Musk lançou uma nova versão do seu chatbot Grok, mas a empresa ainda parece estar atrás da Microsoft e do Google no campo da inteligência artificial generativa. A xAI disse nesta quarta-feira, 14, que o Grok 2 - um sucessor do chatbot de IA lançado em novembro - estaria disponível em modo de teste para usuários pagantes da plataforma de mídia social X. Ela está planejando disponibilizá-lo para desenvolvedores no final deste mês.

"Estamos animados para lançar uma prévia do Grok-2, um avanço significativo em relação ao nosso modelo anterior Grok-1.5, apresentando recursos de ponta em chat, codificação e raciocínio", disse a xAI em uma postagem de blog.

A empresa, que Musk lançou no ano passado, ainda está indiscutivelmente ficando para trás dos estúdios de IA de outras empresas em termos de produtos para usuários comerciais e gerais. A adição mais chamativa na quarta-feira foram os recursos de geração de imagens de IA no X, mas eles estavam sendo alimentados por tecnologia criada por uma startup de IA separada, a Black Forest Labs.