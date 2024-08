Clooney fala sobre perda de papel para Brad Pitt: 'Não conseguia ver o filme por dois anos'

George Clooney admitiu nunca ter superado a perda de seu papel empara Brad Pitt. O filme foi lançado em 1991, mas a confissão do ator ocorreu recentemente.

"Eu fui uma das últimas pessoas na disputa por Thelma & Louise. Quando ele [Brad Pitt] ficou com o papel, soube na hora que seria um filme grande, mas nada como acabou sendo", disse ao The Sun.

Em 1992, o filme venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original. Pitt interpretou um andarilho que ganha carona das protagonistas e o papel alavancou sua carreira em Hollywood.

"Não conseguia nem ver Thelma & Louise por uns dois anos'", disse Clooney. Cerca de três anos após o lançamento do longa, o ator estreou na série Plantão Médico como Doug Ross, papel que impulsionou sua carreira.

Em 2005, George Clooney venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Syriana - A Indústria do Petróleo e, em 2012, foi premiado novamente com o Oscar de Melhor Filme por Argo. Brad Pitt venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por Era Uma Vez... Em Hollywood em 2019 e o de Melhor Filme por 12 Anos de Escravidão em 2014.

Os dois já trabalharam juntos no filme Onze Homens e Um Segredo. Em 20 de setembro, Lobos, filme com os atores no elenco, chega aos cinemas brasileiros.