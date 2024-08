Adolescente de 13 anos é vítima de estupro coletivo em Praia Grande

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de um estupro coletivo no mês de julho, no bairro Vila Sônia, em Praia Grande, litoral paulista. Na sexta-feira passada, dia 9, um homem de 19 anos foi preso no bairro Tupiry, no mesmo município, sob acusação de participar do crime contra a menor. O caso continua sob investigação policial.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, o celular do indivíduo foi apreendido. "Diligências estão sendo realizadas para encontrar e prender outros envolvidos no crime", disse a pasta. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e captura de procurado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande.

Estupro contra crianças e adolescentes cresce entre os mais novos

O estupro contra crianças e adolescentes aumentou no Brasil em 2023, especialmente nas faixas etárias mais jovens. Os dados constam na pesquisa "Panorama da Violência Letal e Sexual Contra Crianças e Adolescentes no Brasil", divulgada na terça-feira, 13, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Conforme o estudo, os registros desse tipo de crime aumentaram 23,5% entre vítimas de 0 a 4 anos e 17,3% entre as de 5 a 9 anos. Entre as vítimas de 10 a 14 anos, o aumento foi de 11,4% em relação a 2022.