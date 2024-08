Duelo no 'Estrela da Casa': saiba como será a primeira dinâmica desta sexta

O primeiro duelo do realityocorrerá nesta sexta-feira, 16. Gael Vicci, o ganhador, nesta quinta-feira, 15, da Prova da Estrela e, assim, a Estrela da Semana, indicou Lucca e Heloísa Araújo para a Batalha. Ambos terão que cantar para se salvar da eliminação.

Ao vencer a prova, Gael também ganhou o direito a fazer uma música em parceria com o convidado do programa da próxima segunda-feira, o cantor Thiaguinho, e R$ 10 mil.

Sobre a escolha dos rodies, ele explicou que foi por motivos de afinidade. "Ainda não tivemos o tempo de criar afinidade, não é porque não gosto de ti", disse, para Lucca. O Estrela da Casa começou na terça-feira, 13.

Em sua justificativa para Heloísa, o brother comentou que a adora, mas que se apegou muito a outros jogadores. "Preciso indicar, então 'fecho' nisso."

A decisão entre quem fica e quem terá que enfrentar a eliminação é feita pelo público, por meio de votação no site Gshow, durante o duelo. Quem ganha também se torna imune, portanto, não poderá ser indicado para a Batalha da semana.

O perdedor do Duelo cai direto na Batalha, que é o processo de eliminação do programa, e reúne três participantes. Eles são escolhidos pelos próprios confinados: dois pela Estrela da Semana, um pelo Dono do Palco e um pela votação aberta, realizada aos domingos.

Já o Dono do Palco é decidido por meio de uma prova "clássica" de reality, aos sábados. O vencedor assegura sua vaga no Festival, imunidade e a chance de enviar um competidor diretamente para a Batalha.

Quando vai ao ar o 'Estrela da Casa'

O novo reality show musical da Globo, que mistura o confinamento com provas musicais, é apresentado por Ana Clara e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.