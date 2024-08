Bavarian Nordic envia solicitação para ampliar uso de vacina contra Mpox em adolescentes

A Bavarian Nordic, empresa de biotecnologia dinamarquesa, enviou os dados clínicos da vacina contra a Mpox para a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês), solicitando a ampliação do uso do imunizante para adolescentes de 12 a 17 anos. A vacina do laboratório é a única aprovada pelas agências regulatórias dos Estados Unidos (Food and Drug Administration, a FDA) e da Europa.

"Crianças e adolescentes são desproporcionalmente afetados pela mpox no surto em andamento na África, destacando a importância e a urgência de ampliar o acesso a vacinas e terapias para essa população vulnerável", afirmou o presidente e CEO da empresa, Paul Chaplin.

Durante o período da manhã desta sexta-feira, a ação da Bavarian Nordic chegou a saltar 19,29% na Bolsa de Copenhague, ampliando ganhos da quinta-feira, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar a doença como emergência de saúde global.