Luan Pereira é internado após passar mal em show: 'Tinha tudo pra ser a melhor noite da minha'

O cantor sertanejo Luan Pereira foi internado na noite desta quinta-feira, 15, após passar mal durante sua apresentação no palco principal da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. O artista precisou encerrar o show antes do previsto, alegando tonturas e mal-estar.

De acordo com a assessoria de Luan, ele já vinha se sentindo mal desde a última quarta-feira, 14, e foi encaminhado para um hospital próximo, onde permanece em observação, aguardando os resultados dos exames. Ele também usou seu perfil no Instagram para falar o que houve e lamentou a entrega incompleta do show.

"A gente faz planos, Deus faz outros. Ontem tinha tudo pra ser a melhor noite da minha vida! Pela primeira vez no palco principal da festa e Barretos estou muito triste com a minha performance porque eu sei que eu sou muito mais do que aquilo, só que desde de quarta feira eu não estava conseguindo ficar de pé! Dei o melhor que podia dar de mim, mas se Deus me der a oportunidade de voltar ano que vem eu vou ser 1.000.000 de vezes mais do que fui esse ano! Pelo menos nessa 1 horinha de show consegui falar do nome de Deus e deixar os ensinamentos dele no maior rodeio da América Latina obrigado Deus, e me perdoem"

Durante o show, Luan chegou a alertar o público sobre seu estado de saúde: "Vou falar uma coisa bem particular. Eu estou passando mal. Se eu desmaiar aqui, vocês não liguem, não. Vou deixar avisado". O cantor foi atendido inicialmente em um quarto reservado no hotel do Parque do Peão, antes de ser encaminhado ao hospital.

A cantora Ana Castela, amiga de Luan, manifestou apoio nas redes sociais, postando uma foto do cantor no palco com a legenda: "Você é incrível. Te amo pra sempre".

Apesar do susto, o cantor prometeu retornar para Barretos para um show mais longo, afirmando que deseja compensar os fãs com uma apresentação de "seis horas" no futuro. Antes do show, Luan já havia mencionado nas redes sociais que estava ansioso e recebeu atendimento médico, incluindo a administração de soro intravenoso.