Susto na Baixada: avião faz pouso de emergência em campo

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na tarde desta sexta-feira (16), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o piloto sofreu ferimentos leves. A causa do acidente ainda é desconhecida.



Imagens publicadas nas redes sociais mostram a aeronave destruída. Moradores da região afirmam que o piloto precisou fazer um pouso de emergência no Campo do 15.



O avião costumava sobrevoar a área, fazendo propagandas com caixa de som. Não há informações sobre mais feridos.