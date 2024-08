Silvio Santos chegou a eleger Gugu como seu substituto no SBT

Então com 57 anos de idade, em 21 de fevereiro de 1988 Silvio Santos revelou quais eram os planos para o fim de sua carreira, que vislumbrava estar próximo: diminuir cada vez mais o ritmo das gravações e passar oficialmente o bastão para Gugu Liberato.

O tempo passou e as previsões foram por água abaixo. Grande aposta de Silvio, Gugu deixou o SBT em 2009, e quis o destino que partisse antes de seu mentor, em 2019. Já Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos de idade. A informação foi confirmada pelo SBT.

"Não posso mais lutar contra a idade, perdi a parada. Fui treinado para viver. Na escola de paraquedistas, fui treinado para saltar. Mas, contra a idade, eu não consegui vencer a minha voz. A minha corda vocal tem um músculo que está cansado. Posso parar de falar a qualquer momento para o músculo descansar, ficar um ano, dois anos, sem poder falar. Antes que isso aconteça, eu tentei trazer o Gugu de volta. O Gugu não é só um bom animador. É um rapaz de bom caráter", explicava Silvio, na ocasião, em referência ao problema de saúde pelo qual passava por um tratamento.

"Não vou perder esse garoto que trouxe para o SBT. Já tinha até outros animadores, mas talvez não encontre um rapaz com boa formação como é o Gugu. Como eu perdi a batalha para a minha voz, minha idade, vou passar, até por inteligência, para o Gugu. Os outros lá da Globo estão dizendo: 'O velho está pifando, hein? A voz está acabando'. O Gugu tem 28 anos, daqui a cinco, estará com 33 [anos] e a audiência lá em cima", apostava.

Ao ser perguntado se pretendia abandonar de vez a apresentação do Programa Silvio Santos aos domingos, explicava: "Vou sim, mas não agora. Nesta temporada de 88 vou fazer cinco horas e o Gugu quatro. Na temporada de 89, eu faço três horas, e o Gugu, seis. Na temporada de 90, faço 60 anos! Faço uma hora, uma hora e meia do Baú e o Gugu faz o restante. Em 91, vou fazer o Miss Brasil, Troféu Imprensa e mais alguns shows para fazer minha vaidade de homem de televisão. Paro. Não quero mais!".

A previsão, é claro, não se concretizou. Pelas década seguintes, Silvio viu Gugu crescer à frente do Domingo Legal, que bateu de frente com a Globo e assumiu a liderança das tarde de domingo contra Fausto Silva em diversas ocasiões, mas não deixou de apresentar seu programa, e nem perdeu a voz. Em 2009, já com o Domingo Legal longe de seus áureos tempos, viu Liberato migrar para a concorrência, deixando o SBT para trabalhar na Record.

Mesmo na concorrência, os dois permaneceram tendo uma relação respeitosa, com declarações de admiração mútua ao longo dos anos seguintes. Em maio de 2018, por exemplo, Gugu publicou um registro do momento em que entregou, em meio a risadas, uma estátua de cera em tamanho real de Silvio Santos na casa do apresentador.

Silvio Santos não compareceu ao velório de Gugu Liberato em novembro de 2019, mas enviou uma coroa de flores em seu nome prestando condolências à família. Silvia Abravanel, uma de suas filhas, esteve no local e falou sobre a reação do pai à imprensa: "A gente está dando força, claro, para o meu pai, porque não é uma coisa fácil de assimilar. Mas a gente tem que ser forte por todos eles. Ele era como se fosse da família. O Gugu era como se fosse um irmão mais velho para mim".