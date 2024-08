Morre Silvio Santos: quanto vale a fortuna do dono do SBT?

Senor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, foi camelô em São Paulo, apresentou programas dominicais por décadas, foi dono de banco, fundou o SBT, investiu em empresas de cosméticos, hotéis, e empreendeu em muitos outros segmentos econômicos, que ajudaram a construir uma fortuna, literalmente, bilionária.

Segundo a revista americana Forbes, em 2024, Abravanel teve seus bens avaliados em R$ 1,6 bilhão, colocando o empresário entre os mais ricos do País, na 209º posição do ranking de fortunas no Brasil.

Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início de agosto. Segundo divulgado pela assessoria do SBT, a causa da morte foi uma broncopneumonia decorrente da H1N1.

Silvio possuiu negócios nos segmentos de cosméticos, capitalização, mídia e comunicação, incorporação imobiliária e hotelaria, entre outros. Antes de liderar negócios bilionários, Abravanel começou sua carreira como camelô, usando seu poder de comunicação para galgar o posto de um dos homens mais ricos do Brasil.

O "homem do baú" deixará sua fortuna, inicialmente, para sete herdeiras, entre elas a atual esposa, Íris Abravanel e suas seis filhas: Cíntia, Daniela, Patrícia, Rebeca, Renata e Silvia.

Veja a lista de empresas de Silvio Santos:

Jequiti

Com uma carreira e diversos negócios consolidados, Silvio Santos quis mais uma vez investir em um novo segmento: a beleza. Em 2006, o empresário lançou a marca de produtos beleza e perfumaria Jequiti, que seguiria seu caminho lado a lado com a emissora de TV. Conforme divulgado pela empresa, atualmente, são mais de 700 produtos comercializados para mais de 170 mil consultores pelo País.

Recentemente, o nome da empresa de beleza esteve nos holofotes diante das negociações de aquisição que levantou o interesse de gigantes do mercado doméstico, como no caso da farmacêutica Cimed. Interlocutores do mercado avaliam que o negócio possa movimentar cerca de R$ 450 milhões.

SBT

Um dos maiores canais de televisão do País, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) foi fundado em 1982 e hoje é a terceira maior emissora de TV aberta em território nacional.

O canal se consolidou como um dos maiores do País, em especial pela presença do fundador Silvio Santos como uma de suas estrelas dentro da programação. À frente dos programas dominicais, Abravanel permaneceu atuante até 2022, quando deixou o holofote das câmeras, após a pandemia, diante de problemas de saúde. Com sua saída, ele foi substituído pela filha Patrícia Abravanel.

Grupo Silvio Santos

Criado em 1965, o Grupo Silvio Santos representa o início do império na carreira de negócios ligado a Senor Abravael. Conforme divulgado pelo GSS, possui negócios nos segmentos de cosméticos, capitalização, mídia e comunicação, incorporação imobiliária e hotelaria, entre outros.

Esses negócios incluem os títulos de capitalização do Baú da Felicidade, além de hotéis no Estado de São Paulo.