Maisa sobre Silvio Santos: 'Deu asas para meu sonho'

Maisa Silva usou suas redes sociais, neste sábado, 17, para relembrar os momentos ao lado do apresentador que a descobriu, Silvio Santos. O dono do SBT morreu na madrugada deste sábado, 17, em decorrência complicações de H1N1 que evoluiu para uma broncopneumonia.

"Silvio deu asas para meu sonho, que era apresentar programa de TV. Mas uma criança de 5 anos? Apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo TP? Para ele, nada disso era impossível", escreveu Maisa em sua publicação de despedida.

Maisa foi descoberta pelo apresentador e dono do SBT quando tinha apenas 5 anos. Silvio acreditou e investiu na carreira dela, dando-lhe mais destaque na programação. "Com o Silvio eu me sentia livre para ser quem eu não era em nenhum outro lugar, aprendi apreciar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade", completa Maisa, exaltando a importância de Silvio Santos para a construção da sua carreira.

Com fotos de suas várias fases junto ao apresentador, a atriz e também apresentadora finaliza sua declaração agradecendo novamente Silvio Santos. "Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida."