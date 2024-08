'Não tem Globo e SBT: nesse fim de semana é TV Silvio Santos', diz Angélica

Em meio às homenagens pela morte de Silvio Santos, Luciano Huck e Angélica deram uma entrevista ao SBT falando sobre o legado do comunicador na noite deste sábado, 17.

A apresentadora relembrou seus momentos na emissora: "Para mim é uma alegria ter convivido com o Silvio. O Silvio foi fundamental na minha vida, na minha história. Foi ele quem me mostrou o caminho que eu trilho como apresentadora, comunicadora. Me abriu as portas e me deu oportunidades incríveis. Tenho muita gratidão ao Silvio Santos, ao SBT".

"Ele deixa para mim um legado de felicidade, alegria e saudade, momentos muito incríveis que vivi com ele. Hoje é um dia muito reflexivo, de a gente pensar em coisas que a gente viveu e que ele ensinou para todo o Brasil. De alegria. Ele deixa o legado de felicidade e de família", concluiu Angélica.

Em outro momento, Luciano Huck, que destacou o dia de "tantas homenagens e tanta saudade", também revelou que o Domingão Com Huck deste domingo, 18, na Globo, também tratará sobre o tema: "Convido vocêss... Amanhã, no Domingão, também vai ter homenagem a Silvio Santos".

Angélica, então, comentou: "Não é TV Globo, TV SBT. Esse final de semana é TV Silvio Santos. Todas as emissoras são TV Silvio Santos".