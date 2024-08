Lula faz homenagem a Silvio Santos e diz que 'pessoas que a gente admira não morrem'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que pessoas que "a gente admira não morrem", em referência ao apresentador e empresário Silvio Santos, que morreu ontem aos 93 anos. "Eu acho que tem pessoas que não morrem. Penso que ele não morreu, foi fazer uma viagem, num mundo melhor e mais justo", disse.

Lula classificou Silvio como um "homem de bem, de caráter, respeitoso" e que "não gostava de falar mal do governo", independentemente de qual governo fosse. "Uma vez eu fui cobrar do Silvio Santos o porquê que ele não tinha um programa de jornalismo no SBT, e ele falava: Eu não quero um programa em que as pessoas fiquem falando mal do governo", disse.

Lula relembrou ainda que tentou convencer Silvio a não sair como candidato à presidência da República na disputa de 1989, dizendo do papel relevante que o apresentador tinha para a televisão brasileira. Por fim, o presidente ressaltou que o que importa é que Silvio "fez muita gente feliz na sua passagem pelo planeta Terra".

A declaração do presidente foi dada a jornalistas durante sua visita à sala de situação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), em Brasília.