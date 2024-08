Hoje é Dia: Ibirapuera, Getúlio e Leminski são destaques da semana

A semana entre os dias 18 e 24 de agosto de 2024 tem datas que nos ajudam a lembrar de locais, instituições e pessoas. No dia 21, um dos parques mais icônicos do país completa 70 anos. Foi neste dia, em 1954, que o Parque do Ibirapuera foi fundado. Com vasto espaço verde e palco de diversas manifestações culturais, o espaço foi tema de matérias especiais do Repórter Brasil em 2014 e 2019 que podem ser relembradas abaixo:

Um pouco antes, no dia 19, celebramos o aniversário de 55 anos da Embraer, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo. Com sede em São José dos Campos, a gigante global da aviação foi tema de uma matéria do Repórter Brasil em 2019.

Ozires Silva, fundador da empresa, também foi destacado em conteúdos da EBC como a Agência Brasil e o próprio Repórter Brasil (ambos em 2021).

Duas figuras marcantes também são lembradas no dia 24 de agosto. Há 70 anos, ocorreu a morte do ex-presidente Getúlio Vargas. A morte trágica do político gaúcho (que tirou a própria vida em 1954) foi um marco na história do Brasil. O episódio foi lembrado nesta matéria da Agência Brasil e neste vídeo do Repórter Brasil.

No mesmo dia, o nascimento de Paulo Leminski, um dos mais talentosos e inovadores escritores e poetas brasileiros, completa 80 anos. Falecido em 1989, ele é até hoje lembrado por seus versos transgressivos e foi tema de conteúdos da EBC como uma edição do História Hoje e um especial do Momento Literário (quadro do programa Antena MEC) que podem ser ouvidos abaixo:

Datas marcantes

A semana também tem diversas datas que nos ajudam a celebrar e refletir. Três delas são amanhã (19 de agosto): o Dia Mundial da Fotografia, o Dia Nacional do Historiador e o Dia Nacional do Ciclista.

O Dia Mundial da Fotografia é celebrado em 19 de agosto para marcar uma data de 1839 em que Daguerreótipo, inventado pelo pesquisador francês Louis Jacques Mandé Daguerre, foi anunciado ao mundo na Academia de Ciências da França em Paris. Programas das Rádios EBC como o Rádio Sociedade (da MEC AM) e o Viva Maria (da Rádio Nacional da Amazônia) já comemoraram a data:

O Dia Nacional do Historiador foi instituído pela Lei Nº 12.130 de 2009 e é uma homenagem a Joaquim Nabuco (que nasceu em 1849). Já o Dia Nacional do Ciclista foi criado em memória ao ambientalista, biólogo e ciclista Pedro Davison, que foi tragicamente atropelado por um motorista alcoolizado em 2006, enquanto pedalava em Brasília. A data serve para conscientizar para o cuidado no trânsito e também da importância de políticas públicas para ciclistas. A Radioagência Nacional já falou no assunto em 2014 e 2019:

Para fechar a semana, temos o Dia do Folclore, celebrado em 22 de agosto. A data, dedicada a reconhecer e preservar as tradições, lendas, músicas, danças, festas e costumes que compõem o folclore brasileiro, foi destacada no Repórter Brasil, Repórter Maranhão e História Hoje:

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 18 a 24 de agosto de 2024: