'Oeste outra vez' e 'Estômago 2' são grandes vencedores

foi o grande vencedor do 52º Festival de Cinema de Gramado, finalizado na noite de sábado (17). Além do prêmio de melhor filme, o longa dirigido por Erico Rassi também levou os Kikitos de melhor fotografia (Andre Carvalheira) e de melhor ator coadjuvante (Rodger Rogério).

Se Oeste Outra Vez levou o prêmio mais importante, Estômago 2: O Poderoso Chef garantiu o título de longa com mais Kikitos da edição. A aguardada continuação de Estômago, de 2007, levou os prêmios de roteiro (Lusa Silvestre, Marcos Jorge e Bernardo Rennó), direção de arte (Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco), trilha musical (Giovanni Venosta), ator (dividido entre João Miguel e Nicola Siri) e o prêmio do Júri Popular.

A dramédia O Clube das Mulheres de Negócios, de Anna Muylaert, que trabalha com uma corrosiva inversão de clichês de gênero, ficou com o Prêmio Especial do Júri.

O troféu de melhor direção foi para a cineasta Eliane Caffé, por seu Filhos do Mangue. O drama traz Felipe Camargo no papel principal e se passa em comunidade ribeirinha do Rio Grande do Norte. O filme levou ainda o prêmio de melhor atriz coadjuvante (Genilda Maria).

Barba Ensopada de Sangue, de Aly Muritiba, ficou com o prêmio de montagem, para Karen Akerman. Pasárgada, estreia na direção de Dira Paes, ganhou o Kikito de desenho de som (Beto Ferraz). Cidade; Campo, de Juliana Rojas, deu o troféu de melhor atriz a Fernanda Vianna, a protagonista do primeiro episódio; o segundo, é vivido pelas atrizes Bruna Linzmeyer e Mirella Façanha.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.