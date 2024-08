Mariana Ximenes dá pistas sobre nova vilã em novela e revela mudanças no visual

Mariana Ximenes será vilã na próxima novela João Emanuel Carneiro,. Na história, ela interpretará a ambiciosa Isis, uma personagem que fará de tudo para alcançar seus objetivos.

"Isis quer a herança da matriarca, vivida por Eliane Giardini. Mas posso garantir que não serei a única vilã. Minhas talentosas colegas Adriana Esteves e Thalita Carauta serão concorrência à altura. Aguardem esse trio", revelou a atriz, de 43 anos, em entrevista ao jornal Extra.

A novela contará com uma passagem de tempo. No início, Isis dará um jeito de se casar com um homem rico e se mudar para a Europa. Após dez anos, a personagem será vista viúva, com um filho e enfrentando novas complicações.

Entre os detalhes já revelados, está a transformação no visual de Mariana. Na primeira fase da trama, ela aparecerá com cabelos loiros escuros e ondulados. Para a atriz, que já experimentou vários visuais ao longo da carreira, essa mudança faz parte de sua filosofia de vida.

"Sou uma pessoa que acredita nas mudanças como fonte de crescimento. Abraço novas experiências com entusiasmo e curiosidade, e me entrego ao novo com alegria", refletiu.