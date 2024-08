Rio tem semana de sol e tempo só muda na sexta-feira à noite

O calor que atinge o Rio nos últimos dias deve permanecer até o final da semana, quando a chegada de uma frente fria, na sexta-feira (23), mudará o tempo. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a temperatura máxima nessa segunda-feira (19) chegou aos 36,3ºCelsius (ºC) às 14h45 e a mínima foi de 15,3ºC no início da manhã,, às 7h. O tempo quente na cidade deve-se à atuação de um sistema de alta pressão.

Para hoje (20) e quarta-feira (21), o tempo sofrerá influência da chegada de ventos úmidos vindos do oceano. Desta forma, haverá aumento gradativo de nebulosidade, sem previsão de chuva. A temperatura máxima ficará em torno dos 32ºC. Amanhã, a temperatura máxima cairá um pouco e ficará em torno dos 27ºC. Na quinta-feira (22) a temperatura voltará a subir. A previsão é de céu parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva. A máxima chegará aos 34ºC.

O tempo deve mudar na sexta-feira (23), influenciado pela aproximação de uma frente fria no oceano. Mas, durante o dia, a máxima atingirá os 35ºC, com previsão de ser o mais quente da semana. Haverá aumento de nebulosidade a partir da noite, mas sem previsão de chuva. Os ventos serão moderados, com rajadas fortes, quando a temperatura começará a cair.

O Corpo de Bombeiros divulgou uma série de orientações de segurança, por causa do calor, e as medidas que os banhistas devem tomar.

Eles devem procurar sempre locais próximos de um posto de guarda-vidas e perguntar qual o local mais apropriado para o banho de mar, além de respeitar as bandeiras de sinalização.

Os banhistas devem evitar a ingestão de bebidas alcoólicas antes de entrar no mar, além de entrar no mar logo após se alimentar ou após longa exposição ao sol, sem antes adaptar seu organismo à temperatura da água. Não desviar a atenção, um só instante, das crianças na praia. No mar, manter uma distância máxima de um braço. Vale identificá-las com nome e telefone para contato.

Se presenciar um afogamento, jamais tentar fazer o salvamento por conta própria. Acionar os guarda-vidas ou ligar 193 imediatamente.

Afogamentos

O Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio está tendo muito trabalho com pessoas que entram no mar mesmo com as bandeiras vermelhas que indicam perigo. Com o veranico e o mar com muitas ondas e valas, somente neste domingo (18) os guarda-vidas realizaram 1.141 salvamentos marítimos em todo o estado. Desse total, 1.016 foram somente nas praias cariocas. N praia do Leme, na zona sul, foram registrados 304 resgates, alguns com apoio de motos aquáticas, quadriciclos e helicópteros da corporação. Em Copacabana, foram 207 pessoas salvas pelos guarda-vidas.