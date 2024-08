Belém recebe 5ª edição do Festival Comunicação, Culturas e Jornalismo

Começa no dia 22 deste mês e vai até 24 a quinta edição do FALA! - Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas. O evento antecede a Conferência das Partes (COP) de 2025.

O objetivo é debater o futuro do jornalismo e seu impacto na sociedade brasileira, abordando a importância da comunicação e da cultura na defesa dos territórios e da vida. Realizado no campus Alcindo Cacela, da Universidade da Amazônia (Unama), o encontro organizado pelo Instituto FALA! é gratuito, mas é necessário retirar ingressos pelo Sympla.

O evento pretende ainda criar um ambiente para refletir sobre o jornalismo independente e a comunicação popular como ferramentas em prol de uma democracia plena. Além disso, discutirá a importância da cultura, da identidade e das variadas formas de expressão artística no fazer jornalístico, estimulando o desenvolvimento de uma rede de mídias alternativas que favoreça discussões amplas e contínuas sobre os principais temas do país e do continente, colaborando na proteção dos profissionais da imprensa independentes.

Segundo a organização, a programação contempla performances artísticas, rodas de conversa e mesas de debate com referências da comunicação. As novidades deste ano incluem sessões de exibição audiovisual e oficinas técnicas. Entre as presenças confirmadas estão a da professora universitária Zélia Amador, ativista do Movimento Negro e fundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), que será homenageado, Erisvan Guajajara, jornalista e ativista indígena fundador do Coletivo Mídia Indígena, e Nay Jinkss, artista visual e artivista LGBTQIAPN+

"O Festival FALA! é momento muito relevante para o jornalismo brasileiro, com maior debate sobre jornalismo e cultura. O encontro inclui a diversidade da maneira como deve ser abordada, como central. É um encontro de gente preta debatendo os temas centrais do país e da comunicação", disse o cofundador da Alma Preta Jornalismo e diretor do Instituto FALA!, Pedro Borges.

A edição traz o relançamento do livro Griots e Tecnologias Digitais, dos autores Thiane Neves Barros e Tarcízio Silva e apresentação ao público dos trabalhos de reportagem e produção audiovisual dos coletivos de comunicação de Pernambuco - Redes do Beberibe, Portal Afoitas, Fórum de Juventudes do Cabo e Eficientes - escolhidos por meio de edital lançado no final da última edição, realizada em 2023, no Recife.

“O festival chega à quinta edição cercado de expectativas positivas. Assim como Salvador e Recife, Belém é cidade pujante no campo socioeconômico e conhecida por sua riquíssima cena cultural. Esperamos que o Festival FALA! seja espaço de trocas e aprendizados entre todos os participantes” afirmou o fundador e editor-chefe do site 1 Papo Reto e diretor do Instituto FALA!, Rosenildo Ferreira.

Para mais informações e consulta à programação basta acessar o site do evento.