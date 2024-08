Gabriela Medeiros se irrita com pergunta de seguidora e responde: 'E a noção? Você já operou?'

Gabriela Medeiros, a Buba de, expôs e respondeu a comentários recebidos por meio de suas redes sociais na noite de segunda-feira, 19. A atriz de 23 anos, que é transsexual, pediu para que parassem de "especular" sobre sua genitália. "Sem noção", disse.

Em uma de suas postagens, que ela compartilhou nos stories, uma internauta perguntou: "Você pretende fazer a cirurgia de redesignação sexual? Ou já fez?", ao que Gabriela respondeu: E a noção? Você já operou? Ou pretende? Se sim, me fala. Vou amar saber".

No story seguinte, ela escreveu: "Tem tantas coisas legais para vocês saberem a respeito de mim além da genitália sexual, que vocês não têm noção. Eu vou muito além disso, cuidem da genitália de vocês que eu cuido da minha, 'tá'?"

Ela seguiu: "Isso é um assunto pertinente somente a mim, não sou obrigada a ficar compartilhando isso com vocês, e eu acho desrespeitoso ficar fazendo esse tipo de pergunta. Vai mudar o que na vida de vocês?", diz. "Parem de reduzir minha existência a isso", finaliza.

Ela conversa abertamente sobre seu processo de aceitação em ser uma mulher transsexual, e já postou uma foto dela na infância, com a legenda: "Curar a sua criança interior potencializa o seu 'eu' adulto", diz. A atriz finalizou aquele post com a mensagem: "quando eu crescer, irei me tornar uma borboleta"