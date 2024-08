Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello participaram do Surubaum, programa no Youtube apresentado por Gio Ewbank e Bruno Gagliasso. No episódio da última terça-feira, 20, a atriz contou como aborda o tema sexualidade com os filhos mais velhos, Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21, frutos do casamento com Edson Celulari.

Para Sophia, conta que comprou um vibrador, e disse para ela: "Você só vai poder pedir para um homem o que você gosta se você souber o que você gosta".

Sobre Enzo, contou uma história curiosa: "Ele se trancava no quarto, e eu falava: 'meu filho, eu sei o que você está fazendo. É uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu Vamos arranjar um código'", conta.