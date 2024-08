Bruna Louise fala pela primeira vez sobre polêmica com Kéfera durante stand-up: vídeo viraliza

Nesta quarta-feira, 21, um vídeo de Bruna Louise no qual ela faz comentários sobre Kéfera Buchmann durante um show de stand-up se tornou viral. No clipe, Bruna discute a controvérsia que surgiu entre as duas após Kéfera abordar o término de sua amizade durante uma entrevista ao programa De Frente com a Blogueirinha.

Kéfera relatou que há dois ou três anos procurou Bruna e, por mensagem direta, expressou suas emoções em relação à amizade. "Talvez ela tenha interpretado as coisas de forma errada", disse Kéfera. Ela mencionou que, apesar de já ter alguma consciência sobre sua bissexualidade na época, não havia nenhuma intenção negativa em relação a Bruna; ela a via apenas como amiga e ficou surpresa com a situação.

Bruna reagiu à repercussão dos comentários de Kéfera e finalizou seu discurso com uma piada sobre uma mensagem que supostamente enviou para a ex-amiga.

"Eu posso provar para vocês que sou uma das três comediantes de stand-up que mais vendem ingressos no Brasil, em um setor predominantemente masculino. Tenho muito orgulho disso. Mas o que acaba virando notícia? Eu 'confundindo as coisas'. Isso gerou uma exposição desnecessária. Mensagem direta é algo pessoal", explicou Bruna.

Ela continuou com uma abordagem humorística: "Decidi aproveitar que minha DM está prestes a ser divulgada e enviei uma mensagem hoje, dizendo: 'Oi, sumida. Acho que você não deveria ter feito isso comigo. Você é muito maior do que isso. Mas já que estamos em contato, que tal termos uma conversa de cinco minutos sem prejudicar a amizade? Você, Kéfera, fera?'", brincou Bruna, insinuando que a mensagem foi destinada a Kéfera.