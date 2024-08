Unna X: Qual é o nome verdadeiro da participante do 'Estrela da Casa'?

A participante do, Unna X, revelou seu nome verdadeiro durante uma conversa com outros roadies [como são chamados os participantes ] na cozinha, na quarta-feira, 21. Ela, que se chama Ashley, também explicou a escolha de seu nome artístico, que usa há cerca de três ou quatro anos.

"Eu vi no Spotify que já tinha uma banda chamada Unna", explicou ela para Gael Vicci e para Nicole Louise, sobre a adição do X ao fim do nome. "O X é uma variável. É uma coisa que é tudo, é nada, você não sabe o que esperar do X. Você tem que encontrar o valor do X."

"Coisas muito massas, empresas muito massas, empresas bem sucedidas sempre tem o X [no nome]", finalizou.

Nicole perguntou se a roadie realmente se chama Unna. "Eu me chamo Ashley", respondeu ela, que é filha de pais brasileiros, mas nasceu nos Estados Unidos.

A cantora tem 26 anos e é filha de maranhense com mineiro. Viveu até os oito anos nos Estados Unidos, quando retornou com os pais para Brasília, em busca de uma vida mais tranquila. Com dificuldades de adaptação, Unna retornou para os EUA aos 17 anos, trabalhando como comerciante, designer de sobrancelhas, bartender, entregadora de comida e faxineira para financiar seu sonho de viver da música.

Na quarta-feira, 21, a roadie lançou o single Pilantra, como parte de uma das músicas gravadas para o reality show. Unna trabalha com o gênero musical pop e se envolveu recentemente em um romance com outro participante, Matheus Torres.