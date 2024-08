Yuri Lima é hostilizado em show de Iza e cantora reage

Na noite desta quarta-feira, 22, a cantora Iza foi a grande atração da festa de comemoração dos 126 anos do Vasco da Gama, seu time de coração, realizada no Rio de Janeiro. Entre uma música e outra, enquanto conversava com os fãs, a cantora foi surpreendida por um coro inesperado: "Ei, Yuri, vai tomar no c ", cantavam os torcedores, contra o jogador Yuri Lima, ex-namorado de Iza, que a traiu durante sua gravidez.

Ao ouvir os xingamentos, Iza, grávida de oito meses, reagiu com um sorriso. "O que é que isso?", perguntou a artista, em tom leve. E completou: "Se tem uma coisa que vascaíno sabe é ter fé É ou não é?", arrancando aplausos e gritos de apoio do público.

Yuri Lima, que está desempregado após ter o contrato rescindido com o Mirassol, clube da Série B do Campeonato Brasileiro, será pai de Nala, primeira filha de Iza. A cantora anunciou o fim do relacionamento com o jogador no dia 11 de julho, quando revelou em suas redes sociais que havia sido traída por ele.