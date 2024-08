Masp exibe criações de Leonilson

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) inaugura nesta sexta, 23, dois projetos ligados à obra de Leonilson, pintor, desenhista e escultor cearense que morreu em 1993, aos 36 anos. A exposiçãoreúne mais de 300 trabalhos e documentos dos últimos cinco anos de vida do artista, que transitou entre as artes comercial e marginal.

Por meio de obras como a que dá título à mostra, realizada em 1991, ou as criações da série Os Dedicados, desenvolvida para os homens com quem Leonilson se relacionou, a mostra destaca as sutilezas do artista ao expressar suas perspectivas políticas, públicas e íntimas.

Ao mesmo tempo, entra em cartaz no Masp, pela primeira vez no Brasil, trabalho do artista coreano Kang Seung Lee inspirado na obra Lázaro, de Leonilson, uma instalação feita com duas camisas costuradas juntas, considerada o último trabalho do artista brasileiro.

Lee também utiliza como referência o balé Unknown Territory (1986), do coreógrafo de Cingapura Goh Choo San, que apresenta um dueto de movimentos mínimos e intencionais em uma homenagem às vidas e memórias perdidas durante o auge da epidemia do HIV.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.