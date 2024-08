Incêndios florestais interditam rodovias no interior de SP; governo instala gabinete de crise

Os incêndios florestais que atingem a região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, desde a última quinta-feira, 22, continuam provocando transtornos. Nesta sexta-feira, 23, as fumaças das queimadas em matas e canaviais da região, intensificadas pela estiagem que atinge o Estado há duas semanas, paralisaram o trânsito na Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), na altura do km 342, em Sertãozinho.

Caminhões pipas, demais viaturas de sinalização, usinas de cana de açúcar e o Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto para conter o fogo, informou Entrevias Concessionária de Rodovias, responsável pela pista. As chamas produziram uma fumaça escura e densa que tomou o céu da região, se espalhando por cidades como Ribeirão Preto.

A situação levou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a determinar que a Defesa Civil de São Paulo que instaurasse o Gabinete de Crise Emergencial para os incêndios florestais que se concentram nesta parte do Estado.

O tráfego na rodovia foi interrompido nos quilômetros 340, sentido oeste, e no quilômetro 365, sentido leste, por volta das 11h30, segundo a Entrevias. O bloqueio foi feito com a supervisão da Polícia Militar Rodoviária. Conforme a empresa, não houve registro de acidentes e nem de congestionamento.

"Todos os veículos foram prontamente direcionados para vias alternativas, garantindo a segurança dos usuários e colaboradores da concessionária", informou a Entrevias, em nota.

Outro incêndio foi registrado na Rodovia Carlos Tonani, (SP-333), também em Sertãozinho, informou a Defesa Civil por volta das 16h. Em nota, o órgão informou que o fogo estava sendo combatido pelas equipes da Defesa Civil, brigadistas e agentes da Secretaria do Meio Ambiente Infraestrutura e Logística.

Moradores da cidade de Campinas, também no interior paulista (cerca de 100 quilômetros da capital), também registrou o momento em que a fumaça de queimadas tomou parte do céu no município.

Na quinta-feira, um incêndio atingiu a vegetação ao longo da Rodovia Raposo Tavares, em Rancharia, interior de São Paulo, gerando uma densa nuvem de fumaça, prejudicando a visibilidade.