SP tem 36 cidades com alerta máximo de perigo para fogo; veja lista

O Estado de São Paulo tem 36 cidades em alerta máximo para queimadas, informou o governo estadual, neste sábado, 24, às 13h30 (veja a lista completa abaixo). Dessas, 17 seguem com focos ativos de incêndio. A situação se agravou nas cidades paulistas nesta sexta-feira, 23, e levou a gestão estadual a decretar emergência em 30 municípios afetados. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a maioria dos focos "está sendo extinta".

O dia de hoje ainda será "crítico" para fogo no Estado, alertou a empresa de meteorologia MetSul. "Uma frente fria já deve trazer chuva para pontos do sul, do leste e perto do Paraná, mas parte do interior de São Paulo ainda terá tempo seco e quente com muito vento, o que trará risco extremo de fogo", diz o alerta.

Ao todo, as ocorrências de queimadas levaram a efeitos sobre o fluxo de três rodovias. Às 9h30, a Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215) estava com com interdições parciais: entre o km 195 e o km 209, no município de Dourado, região de São Carlos. Há desvio por via municipal, no km 195.

As outras duas rodovias são:

- Em Sertãozinho: Rodovia Carlos Tonani, km 089 ao 090 - Pista Leste e Oeste / EcoNoroeste. A pista está interditada no km 86, sentido oeste, com o trânsito sendo desviado para a marginal. Na pista leste, no km 098 foi implementado um ponto de retorno para que os usuários possam seguir em segurança.

- Em Olímpia: Rodovia Armando Salles de Oliveira, no km 529, interdição total.

Governador sobrevoa áreas afetadas

O governador Tarcísio de Freitas sobrevoou as regiões afetadas na manhã deste sábado, informou a assessoria. "A situação hoje está ficando sob controle. A maioria dos focos já está sendo extinta", informou em comunicado à imprensa.

Segundo ele, além dos bombeiros, o governo conta com o auxílio das Forças Armadas, Marinha, Exército e da União das Indústrias da Cana-de-Açúcar. "Muito cuidado agora com aquelas regiões onde o incêndio pode alcançar casas, indústrias, para preservar a integridade física das pessoas."

"Não é demais lembrar que a gente precisa ter o máximo de cautela. O esforço tem que ser conjunto para evitar a propagação. Nós temos uma combinação de fatores como altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, ventos fortes. Tudo que é propício para ter ignição e o espalhamento desses fogos", alertou.

"É importante evitar as bitucas de cigarro, soltar balão, determinadas festas, piqueniques, fogueiras, qualquer coisa que possa dar início a incêndios", orientou.

As autoridades recomendam que, se avistar um foco de incêndio ou fumaça em grande intensidade, deixar o local imediatamente, abrigar-se e informar o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).

A MetSul, que usou dados de satélite europeu Copernicus, informou que o risco de fogo neste sábado é "particularmente alto" também em Goiás e na região do Triângulo Mineiro.

Incêndios no interior

Conforme mostrou o Estadão, incêndios florestais que atingem o interior de São Paulo provocaram mortes, a suspensão total e parcial de rodovias que cortam o Estado e fizeram o governo paulista decretar, na sexta-feira, 23, situação de emergência para 30 municípios, como Itápolis, Sertãozinho, São Bernardo do Campo e Piracicaba.

De acordo com o Programa Queimadas, base de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Estado registrou, só nesta sexta-feira, 1.886 focos de incêndios ativos em todo território paulista - já são 3.175 no mês. Para efeitos de comparação, em agosto de 2023, os satélites usados pelo Inpe detectaram 352 focos de queimadas ativos entre todas as cidades de São Paulo durante o mês inteiro e 1.666, ao longo de todo o ano.

Dois homens, funcionários de uma usina em Urupês, região metropolitana de São José do Rio Preto, morreram enquanto atuavam no combate às chamas do incêndio, informou o governo.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública de São Paulo, as vítimas tentavam apagar um incêndio em uma usina perto do parque ecológico da cidade quando perderam o controle do caminhão que conduziam, na Estrada Municipal Urupês-Irapuã. O sinistro provocou o vazamento de combustível que resultou no incêndio do veículo. Os dois funcionários tinham 30 e 47 anos, e eram das cidades de Irapuã e José Bonifácio, respectivamente.

Por conta dos incêndios, a Fundação Casa transferiu temporariamente adolescentes e funcionários da unidade Sertãozinho, que foi tomado pela fumaça, para o prédio onde funcionava a antiga unidade Ouro Verde, em Ribeirão Preto. Segundo o governo, não há feridos entre os jovens.

Cidades com focos ativo de incêndio na tarde deste sábado, 24

1 - Alumínio

2 - Bananal

3 - Bebedouro

4 - Boa Esperança do Sul

5 - Coronel Macedo

6 - Dourado

7 - Iacanga

8 - Ibitinga

9 - Lucélia

10 - Monte Alegre do Sul

11 - Nova Granada

12 - Polôni

13 - Pompeia

14 - Presidente Epitácio

15 - Salmourão

16 - Santo Antônio da Alegria

17 - Tabatinga

Cidades em alerta máximo para incêndio neste sábado

1 - Alumínio

2 - Bananal

3 - Bebedouro

4 - Bernardino de Campos

5 - Boa Esperança do Sul

6 - Coronel Macedo

7 - Dourado

8 - Iacanga

9 - Ibitinga

10 - Itápolis

11 - Itirapina

12 - Jaú

13 - Lucélia

14 - Monte Alegre do Sul

15 - Monte Azul Paulista

16 - Nova Granada

17 - Piracicaba

18 - Pirapora do Bom Jesus

19 - Pitangueiras

20 - Poloni

21 - Pompeia

22 - Pontal

23 - Presidente Epitácio

24 - Sabino

25 - Salmourão

26 - Santo Antônio da Alegria

27 - Santo Antônio do Aracanguá

28 - São Bernardo do Campo

29 - São Luís do Paraitinga

30 - São Simão

31 - Sertãozinho

32 - Tabatinga

33 - Taquarituba

34 - Torrinha

35 - Ubarana

36 - Urupês

(Colaborou Caio Possati)