Cana: Unica mobiliza 10 mil brigadistas e 1,5 mil caminhões-pipa no combate aos incêndios em SP

Diante do aumento expressivo de incêndios no Estado de São Paulo, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) e suas associadas colocaram à disposição do governo de São Paulo uma ampla estrutura para combater os focos de incêndio que assolam o Estado. "São mais de 1,5 mil caminhões-pipa e cerca de 10 mil brigadistas do setor atuando nesse esforço conjunto sob coordenação do governo estadual", afirmou a entidade em nota.

A participação da iniciativa privada compõe uma operação conjunta, envolvendo o governo estadual e mais de 7,3 mil profissionais e voluntários, que está em curso para combater o fogo, com o apoio de helicópteros, aeronaves, drones, e veículos.

Até o momento, 24 cidades enfrentam focos ativos de incêndio, agravados pela baixa umidade e a onda de calor que atinge o Estado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estabeleceu situação de emergência em 45 municípios paulistas devido aos incêndios, medida que vigorará por 180 dias.

A mobilização ocorre em meio a uma crise de incêndios florestais que afetam diversas regiões produtoras, especialmente na área de Ribeirão Preto. O governo paulista, em resposta à gravidade da situação, anunciou um pacote de ações no valor de R$ 10 milhões para auxiliar os produtores rurais do Estado.