Tarcísio confirma prisões por ações criminosas em incêndios no interior de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou neste domingo, 25, a prisão de dois suspeitos por atear fogo em áreas rurais da região de Ribeirão Preto, agravando ainda mais a situação crítica na região, foco de incêndios. "Nós tivemos ação de criminosos. Ontem (sábado, 24), uma prisão em São José do Rio Preto, hoje de manhã uma prisão em Batatais de um criminoso com passagem pela polícia. Ele estava com gasolina, ateando fogo, querendo agravar a situação. É uma coisa que nós não vamos tolerar", afirmou o governador, em entrevista coletiva em Ribeirão Preto, avaliando que as ações criminosas se somaram às condições climáticas adversas para piorar os incidentes.

Tarcísio destacou que a operação de combate aos incêndios na região conta com um forte apoio das Forças Armadas. Ele citou a mobilização de helicópteros do Exército e da Marinha, além da Polícia Militar e de aeronaves agrícolas contratadas pelo Estado. "O KC-390 da Força Aérea vai ser decisivo pela capacidade que ele tem de transportar uma grande quantidade de água. Eu entendo que isso vai ser muito importante para combater todos os focos que estão na região", explicou.

O governador também ressaltou a preocupação com algumas instalações próximas aos focos de incêndio, como indústrias químicas e usinas de álcool, que estão sendo isoladas e protegidas para evitar maiores danos. "Essas instalações críticas estão sendo objeto da nossa ação, porque a gente precisa isolar, fazer os aceiros", disse.

Além das medidas de combate ao fogo, Tarcísio mencionou as ações para atender a população afetada, incluindo o suporte àqueles que perderam suas residências e a estruturação do sistema de saúde para tratar problemas respiratórios decorrentes da fumaça. "Cada secretaria de Saúde está recebendo o link para o teleatendimento com pediatra e pneumologista, que está à disposição o tempo todo", detalhou.

O governador também pediu calma à população local, destacando que não há necessidade de evacuação. "A situação vai ficar sob controle, tem uma grande organização. Eu tenho certeza que a situação hoje já vai melhorar bastante, as pessoas têm que manter a tranquilidade", comentou Tarcísio.

No sábado, o governador de São Paulo decretou estado de emergência em 45 cidades de São Paulo, com validade de 180 dias. Já neste domingo, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento anunciou um pacote de ações para produtores rurais afetados pelos incêndios, em valor estimado de R$ 10 milhões. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil elevou para 46 o número de cidades em alerta máximo para queimadas e informou que 21 municípios enfrentam focos ativos de incêndio.